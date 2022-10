Disposition de Norvège à renforcer la coopération bilatérale dans le secteur de l’emploi

Le secrétaire d’Etat auprès du ministère des affaires étrangères norvégien, a exprimé mercredi la disposition de son pays à consolider davantage la coopération avec le gouvernement tunisien et le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle. Cette coopération vise la réalisation des programmes bilatéraux et ce dans le cadre du suivi du partenariat tuniso-norvégien dans le secteur de l’emploi et de la formation professionnelle. Le secrétaire d’Etat auprès du ministère des affaires étrangères norvégien et le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Nasreddine Nsibi, ont passé en revue lors d’une réunion, les programmes de coopération dans le secteur de l’emploi de la formation professionnelle, de l’ingénierie de la formation et de l’initiative personnelle, dont le suivi de la réalisation du projet « initiative pour le développement ».

Un projet réalisé par le ministère dans le cadre de la stratégie nationale de l’initiative personnelle en coopération avec la Norvège et le programme des Nations Unies pour le dévéloppement (PNUD), indique un communiqué du ministère rendu public. Le projet s’inscrit dans le cadre de la promotion du partenariat entre le public et le privé ainsi que la société civile pour le soutien de l’initiative personnelle et l’encouragement pour la création des projets dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, a notamment ajouté la même source.