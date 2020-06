Djerba-Covid19 : 1800 tests rapides négatifs

Les équipes sanitaires chargées de la campagne de dépistage massif de la Covid-19, à Djerba, ont réalisé, jusqu’à jeudi et pendant les trois premiers jours du lancement de l’opération, près de 1800 tests rapides, qui se sont avérés tous négatifs, souligne vendredi à l’agence TAP Ziad Al Anz, directeur adjoint de la santé de base de Médenine.

La campagne, première du genre en Tunisie, se poursuit, dit-il, dans de bonnes conditions avec l’adhésion des citoyens. Elle touchera, vendredi, la délégation de Djerba Midoun et d’autres agglomérations relevant des délégations de Houmt Souk et Ajim.

Lancée le 9 juin 2020, l’opération devra prendre fin, samedi, avec pour objectif 3 mille prélèvements à effectuer au total. Les résultats finaux des tests rapides et des analyses envoyées au laboratoire national de référence à l’hôpital Charles Nicolle permettront de déclarer l’île de Djerba indemne, ainsi que tout le gouvernorat de Médenine, notamment après plus de 40 jours sans aucune nouvelle contamination détectée et le rétablissement de tous les cas positifs.