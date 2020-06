Djerba-Covid19 : Lancement de la première opération de dépistage massif

La première opération de dépistage massif de la Covid-19 a été lancée, mardi, dans l’île de Djerba et se poursuit, jusqu’à vendredi.

C’est la première opération du genre en Tunisie visant à élargir le champ de recherche des personnes contacts et à détecter les cas asymptomatiques.

Dans le même cadre, la directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes Nissaf Ben Alaya, indique lors d’une session de formation de l’équipe médicale en charge de l’opération de dépistage, que cette opération permettra de déclarer l’île de Djerba, ville médicale et touristique indemne de la Covid-19, après qu’elle a été classée comme foyer épidémique.

Cette campagne sera menée, dans une prochaine période, à Tabarka (nord-ouest de la Tunisie) et dans d’autres villes.

Lancée mardi sur l’île de Djerba, la campagne touchera 3 mille échantillons aléatoires qui seront soumis à des tests rapides.

Ces tests permettront, d’un côté de dépister les personnes ayant contacté des cas contaminés par la Covid-19 et d’un autre côté de détecter les cas asymptomatiques, indique Ben Alaya insistant sur l’importance des résultats de cette recherche dans la consolidation de la stratégie sanitaire pour la prochaine étape.

L’île de Djerba a enregistré le premier cluster en Tunisie avec 5 cas locaux qui se sont rapidement multipliés imposant l’isolement total de l’île, l’identification des cas de contamination et leur confinement ainsi que l’identification des personnes ayant quitté l’île pour les placer en isolement sanitaire obligatoire, ce qui a permis de circonscrire la maladie, d’empêcher sa propagation à d’autres régions et d’éviter une catastrophe sanitaire pour le pays, insiste Ben Alaya.

Pour sa part, le directeur adjoint de la santé de base à Médenine Ziad El Anz indique que l’opération de dépistage massif et final s’inscrit dans le cadre de la prospection du nouveau coronavirus pour s’assurer d’une façon définitive de la sécurité des habitants de l’île et pour la finalisation de toutes les phases et recommandations de l’organisation mondiale de la santé (OMS), afin que la vie sur l’île reprenne son rythme normal sans risque.

A noter que l’île de Djerba qui avait enregistré la première contamination, le 18 mars 2020, est actuellement indemne de la Covid-19, après le rétablissement de 59 cas d’un total de 63 contaminations, dont 4 décès.