Djerba : Entrée en vigueur cette nuit du couvre-feu, les sécuritaires veilleront à l’application des mesures de contrôle

Le couvre-feu décrété dans toute l’île de Djerba pour tenter de limiter la flambée des contaminations par le nouveau coronavirus entrera en vigueur à partir de ce soir.

Durant quinze jours, la circulation sera interdite du 21 heures à 5 heures du matin, a souligné, Habib Chouatt, gouverneur de Medenine.

Ces restrictions de déplacement ne s’appliquent pas sur les sécuritaires, les agents de santé, les institutions publiques et privées ouvertes la nuit, et d’autres secteurs vitaux comme les services de transport et d’approvisionnement, les boulangeries…dont les employés doivent être munis d’une autorisation.

» Le couvre-feu concerne toute l’Ile de Djerba, pendant quinze jours, et non pas uniquement la délégation de Houmet Essouk « , a encore assuré Habib Chouatt.

Selon le bilan fourni régulièrement par le ministère de la Santé, le nombre de cas de contamination par le covid de Djerba est » inquiétant « . Des mesures supplémentaires ont été prises pour endiguer la propagation de la pandémie notamment en milieu scolaire, citant notamment la désinfection des établissements, l’application des mesures barrières et le protocole sanitaire.

A cela s’ajoutent l’interdiction de tout rassemblement, et l’obligation de porter le masque dans les espaces publics et privés

» Toutes les manifestations publiques ou privées sont interdites pendant deux semaines. Les administrations travailleront par roulement afin de limiter l’encombrement des transports tout en permettant » aux forces de production de poursuivre leur travail « , a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le gouverneur de la région a invité les citoyens au strict respect des restrictions de déplacement, assurant que les forces de sécurité vont veiller à l’application des mesures de contrôle .