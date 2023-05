Djerba : Forte présence des fidèles au pèlerinage de la Ghriba

La visite annuelle de la synagogue de la Ghriba à l’île de Djerba (Gouverorat de Médenine), a officiellement démarré, lundi, avec une forte affluence des fidèles venus de monde entier pour accomplir le rituel du pèlerinage juif.

Prerz Trabelsi, chef du comité d’organisation du pèlerinage de la Ghriba, a souligné aux médias, que le nombre de pèlerins a atteint cette année 7000 personnes venus accomplir le rituel annuel dans un climat de sécurité totale, notant que l’évènement connaitra la participation d’un certain nombre de personnalités politiques et diplomatiques.

La dernière étape du pèlerinage est attendue pour, demain mardi, avec la » Procession de la Mnara « , » dans une ambiance chatoyante et festive, qui se poursuivra jusqu’à tard dans la nuit « , a ajouté Perez.

Le rituel religieux de la Ghriba revêt également une dimension touristique et économique indéniable, en ce sens que son succès manifeste les prémices d’une bonne saison touristique, indiquent les organisateurs.

De son côté, le ministre du Tourisme avait examiné l’état de disposition des unités touristiques pour être fin prêts à l’évènement en tous points de vue et hisser la qualité des services dans le but de promouvoir cette destination touristique à fort potentiel compétitif.