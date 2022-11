Djerba : Le ministre du tourisme inspecte les derniers préparatifs pour le sommet de la Francophonie

Le ministre du tourisme Mohamed Moez Belhassine a effectué, dimanche, une visite à l’île de Djerba pour faire le suivi de la saison touristique hivernale et des préparatifs de l’île au sommet de la Francophonie prévu pour les 19 et 20 novembre courant.

Le ministre a, à cette occasion, inauguré la salle de l’unité d’opération et de suivi rattachée au ministère du tourisme et qui sera chargée d’assurer la coordination avec les différentes autorités régionales et centrales pendant le Sommet.

Il a aussi fait le suivi des préparatifs des établissements et unités touristiques qui accueilleront les invités du Sommet et s’est rendu à l’aéroport Djerba Zarzis qui a connu récemment des travaux de réaménagement et d’embellissement.

Le ministre a souligné qu’un parcours touristique et culturel a été mis en place au profit des invités qui aimeront visiter les différents sites touristiques et culturels de l’ile et qui voudront connaitre le patrimoine culturel et naturel de l’ile et de tout le sud tunisien.

S’agissant de la saison touristique hivernale, le ministre mis l’accent sur la nécessité d’œuvrer pour un tourisme durable qui rompe avec la saisonnalité, indiquant que 911 000 touristes se sont rendus à l’île de Djerba entre le 1er janvier et le 31 octobre, soit une augmentation de 116% par rapport à la même période de l’année dernière, alors que le nombre des nuitées a, quant à lui, atteint les 4,7 millions.

S’agissant du nombre des touristes qui ont visité la Tunisie durant la même période, il a avoisiné les 5.4 millions visiteurs ayant passé près de 20 millions de nuitées, soit presque les mêmes statistiques réalisés d’avant la pandémie du coronavirus par le secteur qui a généré des recettes de 3,5 millions de dinars.

