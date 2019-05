Djerba : Réouverture de deux unités touristiques

Le ministre du Tourisme et de l’artisanat, René Trabelsi, a donné, jeudi après midi, à Djerba, le coup d’envoi de l’exploitation de deux unités touristiques (d’une capacité de 500 lits), qui viennent d’être rouvertes, en prévision de la nouvelle saison touristique.

Le ministre a souligné, à cette occasion, que le besoin en main d’œuvre dans le secteur du tourisme est estimé à environ 1000 employés, ce qui nécessite de déployer plus d’efforts au niveau de la formation, à même d’éviter de recourir à la main d’œuvre étrangère.

Il a, par ailleurs, annoncé l’ouverture, très prochainement, de quatre nouveaux hôtels à Monastir et d’autres unités touristiques à Djerba.

A rappeler que Trabelsi avait assisté, dernièrement, à la réouverture, dans la même région, de deux autres unités touristiques.