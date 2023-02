Don d’un million de dollars de la BAD en faveur de la transition vers la mobilité électrique dans sept pays africains

Le Fonds pour l’énergie durable en Afrique (SEFA) du Groupe de la Banque africaine de développement va octroyer un don d’un million de dollars sous forme d’assistance technique au programme de la Facilité pour la mobilité verte en Afrique (GMFA).



La Facilité pour la mobilité verte en Afrique fournit une assistance technique et des capitaux d’investissement en vue d’accroître et accélérer les investissements du secteur privé dans des solutions de transport durable dans sept pays : Kenya, Maroc, Nigéria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone et Afrique du Sud.



Le don va permettre de créer un environnement propice aux véhicules électriques, de concevoir des modèles commerciaux de véhicules électriques et des lignes directrices pour les secteurs public et privé. Il permettra aussi de développer une réserve bancable de projets d’e-mobilité, d’assurer la coordination régionale et le partage des connaissances, de manière à aider à catalyser le financement du secteur privé dans la prochaine phase d’investissement de la Facilité pour la mobilité verte en Afrique.