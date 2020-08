Donald Trump annonce qu’il va interdire l’application TikTok

Le président Donald Trump a annoncé vendredi qu’il allait interdire aux Etats-Unis le réseau social TikTok, soupçonné par Washington de pouvoir être utilisé par le renseignement chinois.

La guerre commerciale – et désormais diplomatique – qui divise la Chine et les Etats-Unis prend donc une tournure surprenante. Le président Donald Trump a confié à plusieurs journalistes qu' »en ce qui concerne TikTok, nous l’interdisons aux Etats-Unis ». Cette application, qui appartient au groupe chinois ByteDance, faisait l’objet d’une enquête du CFIUS, l’agence américaine chargée de s’assurer que les investissements étrangers ne présentent pas de risque pour la sécurité nationale. TikTok compte près d’un milliard d’utilisateurs dans le monde et est surtout populaire auprès du public jeune.