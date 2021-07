Dopage – Les JO de Tokyo ouvrent une nouvelle ère dans la lutte antidopage

L’Agence de contrôle internationale (ACI) espère que les Jeux olympiques (JO) de Tokyo 2020 ouvriront une nouvelle ère dans la lutte antidopage, a indiqué jeudi le directeur général de l’ACI Benjamin Cohen.

C’est la première fois que le Comité international olympique (CIO) délègue toutes ses obligations antidopage pendant la tenue des JO à une organisation indépendante, l’ACI.

« Les Jeux de Rio étaient compliqués, ceux d’avant à Sotchi aussi. Nous voulons tous tourner la page et entamer une nouvelle ère dans la lutte antidopage. C’est pourquoi je suis très heureux et honoré que, pour la première fois, le programme soit entièrement géré par une organisation indépendante », a expliqué M. Cohen.

« Les techniques sur les taches de sang séché et le dopage génétique feront également leur entrée aux Jeux. Nous en ferons l’essai à Tokyo et j’espère que ces techniques seront à nouveau mises en place aux Jeux d’hiver de Pékin 2022 et à l’avenir », a fait savoir M. Cohen.

L’ACI, qui prévoit de collecter environ 5.000 échantillons avant et après les épreuves aux JO de Tokyo 2020, a formé un Groupe d’experts pré-Jeux et a envoyé plus de 25.000 recommandations relatives aux contrôles aux athlètes qui étaient susceptibles de se qualifier aux Jeux.