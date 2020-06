Douane : Saisie de 26 mille kg de déchets de cuivre à Zaghouan

Plus de 26 mille kilogrammes de déchets de cuivre (fils et lingots) et 8850 nouveaux robinets en cuivre, d’une valeur globale estimée à 320 mille de dinars ont été saisis par les douaniers, dans une ferme agricole à Jebel El Oust, à Zaghouan (Nord de la Tunisie).

Les fils de cuivre sont volés des réseaux de communication et d’électricité de deux établissements publics, alors que les robinets sont volés d’une société privée exerçant dans le secteur d’énergie, ont dévoilé les premiers résultats d’enquêtes, selon la Direction générale de la Douane (DGD).

La DGD a ajouté, lundi, dans un communiqué que les enquêtes se poursuivent en coordination avec le ministère public, sur les activités de la société impliquée et sur de probables marchés suspectes.