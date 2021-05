Douane: Saisie de devises d’une valeur de 1,1 million d’euros , en avril 2021, à l’aéroport de Tunis Carthage

Une tentative de contrebande des devises (euros, dollars et autres) d’un montant de 1,1 million de dinars a été déjouée au mois d’avril 2021, par les services de la douane à l’Aéroport International Tunis-Carthage, dans le cadre de la lutte contre les crimes financiers et de contrebande d’argents transfrontaliers.

La direction générale de la douane a fait savoir mardi, dans un communiqué, qu’un montant de 235 mille euros et 130 mille dollars américains a été saisi auprès des voyageurs à l’étranger.

Cette saisie s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic de devise, et en application des dispositions du code des changes et des procédures du Commerce extérieur, d’après la même source