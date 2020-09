Douane: Saisie de marchandises de contrebande d’une valeur de 280 MDT

La garde douanière de Sfax a réussi à saisir une importante quantité de pneus, de tapis et d’équipements de contrebande à bord d’un camion poids lourd, dont la valeur globale est estimée à 200 mille dinars,lit-on dans un communiqué publié jeudi par la Douane.

La même source a précisé que le chauffeur du camion n’a pas respecté les signaux d’arrêt des agents, il a donc été poursuivi et le camion arrêté. le chauffeur et un passager se trouvant dans le camion n’avaient aucun document prouvant la légalité de la détention de ces marchandises.

Un procès-verbal de saisie a été rédigé à cet effet et, les deux personnes ont été placées en garde à vue après consultation du procureur public

Dans le même contexte, la garde douanière de Sousse a saisi, suite à un travail de renseignement, des produits d’imitation provenant de la contrebande au siège de l’une des entreprises de la région. Il s’agit de 834 pièces de marchandises de consommation de contrefaçon issues de la contrebande. Un procès-verbal de saisie a été établi à cet effet et la valeur des biens saisis atteint 82 mille dinars.