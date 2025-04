Droits de douane : Les Bourses mondiales chutent après les annonces de Trump

L’annonce de Donald Trump concernant l’augmentation des droits de douane aux États-Unis a créé un vent de panique sur la plupart des marchés. L’offensive de la Maison-Blanche, sans équivalent depuis près d’un siècle, a des conséquences directes sur les différentes bourses mondiales depuis le 3 avril.

À Paris, le CAC 40 a subi sa plus forte baisse depuis un peu plus de deux ans, comme l’indiquent Les Échos. L’indice boursier parisien a clôturé sur une chute de 3,3 % au lendemain de l’annonce de Donald Trump.

Les autres places boursières européennes ont également chuté. Francfort a perdu 3,01 %, Milan 3,60 %, et Londres 1,55 %. L’Asie, très touchée par l’augmentation des droits de douane, a vu ses cours d’actions baisser. À la Bourse de Tokyo, l’indice vedette Nikkei a perdu 2,68 %, se chiffrant à 33 804 points.

La Bourse new-yorkaise a été celle la plus impactée par les mesures prises par le président américain. Wall Street a clôturé la journée du 3 avril en perte de 3,98 %. L’indice Nasdaq a chuté de 5,97 %, son plus bas depuis la période du COVID-19 en mars 2020, et l’indice élargi S&P 500 a reculé de 4,84 %, enregistrant ainsi sa plus forte baisse en clôture depuis juin 2020.

