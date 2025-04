Droits de douane: Washington lâche du lest sur les produits high-tech

En pleine guerre commerciale avec la Chine qui affole les marchés financiers, les Etats-Unis ont infléchi leur position en exemptant smartphones, ordinateurs et autres produits électroniques des récentes surtaxes douanières massives imposées par Donald Trump.

Selon une notice du service des douanes publiée tard dans la soirée vendredi, ces exemptions s’appliquent en particulier à des produits électroniques importés aux Etats-Unis depuis la Chine, visée depuis mercredi par des droits de douane monumentaux de 145%.

Les semi-conducteurs sont eux concernés par une dispense de la surtaxe de 10% appliquée à la plupart des autres partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Ces décisions offrent un bol d’air aux consommateurs américains, qui risquaient de voir le prix de ces produits populaires s’envoler. Elles vont aussi bénéficier aux géants de la tech comme Apple, qui fabrique ses iPhone et d’autres produits phare de la marque en Chine.

Ce changement de cap américain est « la meilleure nouvelle possible pour les investisseurs dans le domaine de la tech », résume Daniel Ives, analyste financier à Wedbush Securities.

Sans ces dispenses, « l’industrie américaine de la tech aurait été ramenée dix ans en arrière et la révolution de l’intelligence artificielle aurait été significativement ralentie », explique-t-il.

D’une guerre commerciale tous azimuts, l’offensive douanière initiée par Donald Trump s’est transformée dans la semaine en duel entre les deux premières puissances économiques mondiales, qui a semé le tumulte sur les marchés financiers et inquiété investisseurs comme consommateurs.

Au moment même où il accordait du répit à une soixantaine d’autres partenaires commerciaux, délestés de ses surtaxes punitives pour 90 jours, le président américain a annoncé mercredi 125% de droits de douane additionnels pour la Chine – parce qu’elle lui tenait tête.

- Publicité-