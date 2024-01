Du blé russe pour le Burkina

Le Burkina Faso va officiellement recevoir du blé russe estimé à 25 mille tonnes, en présence de l’ambassadeur russe à Ouagadougou, Alexey Saltykov, a appris l’agence de presse burkinabée AIB.

L’ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkinaa discuté des préparatifs de la remise de dons des céréales russes avec le ministre burkinabè en charge des Affaires étrangères.

«Ce don est offert par le président Vladimir Poutine au peuple burkinabè et nous sommes fiers que cette aide ait pu arriver à destination » a déclaré l’ambassadeur Saltykov cité par la même source.

Ce don avait été promis par le président russe lors du sommet Russie-Afrique organisé à Saint-Pétersbourg.

En novembre 2023, le ministre russe de l’Agriculture avait annoncé que deux navires, en route avec du blé, parviendront à la Somalie et au Burkina Faso au plus tard début décembre 2023.

- Publicité-