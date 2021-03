Du riz cancérigène au port de la Goulette !

Le président de la commission parlementaire de l’agriculture, Moez Belhaj Rhouma a assuré, ce mercredi 3 mars 2021, qu’une grande quantité de riz cancérigène a été importée.

Il a précisé que cette quantité est entrée au port de la Goulette sur deux lots : le premier le 5 janvier et le deuxième le 25 janvier dernier.

La marchandise, qui est estimée à plus de 1200 tonnes, était en provenance du Pakistan.

Les analyses ont confirmé que ces quantités de riz contenaient une matière toxique « l’aflatoxine ». Une matière toxique et cancérigène, a-t-il expliqué assurant que ce riz n’a pas été commercialisé en Tunisie.

Par ailleurs, Belhaj Rhouma a ajouté à Jawhara fm, avoir informé la présidence du Gouvernement du sujet et qu’il en a également informé le président du Parlement qui lui as promis d’intervenir.

Belhaj Rhouma a fini par critiquer le maintien du président directeur général de l’Office du Commerce face à la répétition de ces infractions.