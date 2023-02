E. Hazgui relâché et confirmation de l’arrestation de son files Jawher Ben M’barek

L’activiste politique Ezzedine Hazgui a publié sur son compte Facebook un statut dans lequel il a précisé que son domicile a été fouillé par une unité spéciale, sur ordre du ministère public, jeudi 23 février dans l’ après-midi.

Il a ajouté qu’en sa présence, une perquisition a été effectuée dans le domicile de son fils Jawher Ben Mbarek.

« On s’est par la suite rendu à la caserne Bouchoucha où un procès-verbal a été dressé, puis on m’a raccompagné chez moi », a-t-il noté, selon Mosaique FM qui indique, par ailleurs, avoir appris que les agents de l’Unité nationale de recherche dans les crimes terroristes et les crimes touchant à la sûreté du territoire national en collaboration avec ceux de la police judiciaire d’El Gorjani ont arrêté à l’aube de ce vendredi 24 février le membre et dirigeant du Front du Salut, Jawhar Ben M’barek.



Selon des informations obtenues par Mosaïque FM, l’arrestation a eu lieu dans la banlieue nord de Tunis.



Il convient de rappeler que Jawher Ben M’barek est soupçonné d’organisation d’entente pour complot contre la sûreté de l’Etat.