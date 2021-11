Earth Love United et un réseau en partenariat pour l’éducation environnementale

L’organisation Earth Love United et le réseau des écoles Saint Vincent scellent un partenariat en vue d’une “éducation environnementale” de la planète.

- Publicité-

En plein lancement de la Cop 26, la fondation Earth Love United et le réseau des écoles Saint Vincent ont officialisé leur partenariat, conscients des enjeux de l’éducation des jeunes générations.

La coopération entre les deux organisations permettra de mettre en place des actions concrètes, notamment dans le domaine de l’éducation et de l’environnement, avec l’ambition d’impacter plusieurs milliers d’enfants dans le monde, rapporte Apanews.

Une étude réalisée par la société Kantar a mis en évidence la forte préoccupation des jeunes générations face au réchauffement climatique (60%). A l’inverse, les générations plus âgées ressentiraient beaucoup moins l’impact du réchauffement climatique sur leur vie quotidienne, selon le Pew Research Center.

« La fondation et les écoles Saint Vincent partagent une vision commune : nous pensons que les jeunes sont l’avenir de notre planète et qu’en les éduquant sur le changement climatique, nous assurons un monde plus sûr pour la prochaine génération », a mentionné Jean Missinhoun, président de la Fondation Earth Love United, ajoutant « c’est pourquoi l’éducation climatique est un pilier crucial pour la Fondation ».

Les activités résultant de cet accord permettront à la fondation ELU de déployer ses équipes dans les centaines d’établissements des réseaux scolaires Saint Vincent. La fondation ELU présentera aux enfants divers contenus et vidéos éducatifs.

La sensibilisation à l’environnement et au changement climatique feront désormais partie du programme scolaire. En effet, la fondation et le réseau des écoles Saint Vincent partagent cet objectif commun de se concentrer fortement sur l’éducation de la jeune génération.

« Les Objectifs du Millénaire pour le Développement des Nations Unies (17) appellent à des partenariats pour atteindre les objectifs. Nous sommes des leaders dans le domaine de la création de programmes d’enseignement basés sur des projets de citoyenneté pour connecter les communautés », a déclaré le Docteur John Patterson, directeur de l’école Saint Vincent.

Il a poursuivi en disant : « Nous nous réjouissons de collaborer avec la fondation pour créer un programme de sensibilisation au climat qui fonctionne en synergie avec l’action communautaire ».

Il s’agit d’une opportunité unique pour les élèves du réseau des écoles Saint Vincent et nos organisations partenaires, car ils bénéficieront de l’expertise d’une fondation à la pointe de la recherche sur le réchauffement climatique, avec ses 100 chercheurs, bénévoles et avocats spécialisés dans la justice climatique.

Les chercheurs de l’ELU ont mené des recherches sur le système de capture et de stockage du CO2 (CCS) basé sur un bioréacteur et la culture de quatre types de plantes (algues, herbes sous-marines, etc.).

Le résultat de ces recherches sera également révélé lors du sommet COP 26, la plus importante conférence de l’ONU sur le changement climatique.

Ce partenariat stratégique sera formalisé lors de la COP 26 en présence du Docteur John Patterson, directeur du réseau des écoles Saint Vincent, déjà reconnu pour son engagement en faveur du climat et de l’inclusion intercommunautaire.

Il a eu lieu en présence de Jean Missinhoun, président de la Fondation Earth Love United. Invités pour leurs réalisations innovantes, les élèves du Dr Patterson, accompagnés de l’équipe de la fondation, distribueront des graines de fleurs sauvages cultivées et récoltées par les élèves eux-mêmes.

Les représentants du réseau des écoles Saint Vincent présenteront également d’autres projets tels que “le banc magique” et “la boîte à vision”.

Fondée en 2020 par Jean Missinhoun, investisseur et philanthrope dans le domaine de l’énergie, Earth Love United est une organisation à but non lucratif qui vise à offrir un avenir meilleur, plus sûr et plus vert à l’humanité.

La fondation compte plus de 100 membres à travers le monde (chercheurs, avocats pour la justice climatique, marketing, scientifiques…), tous travaillant à distance. La fondation se concentre sur trois piliers principaux : éducation, recherche et innovation, changement climatique.

Depuis 1850, l’école Saint Vincent a une tradition d’excellence dans l’éducation et la prise en charge des enfants atteints de déficience visuelle. Elle se spécialise dans l’offre d’une éducation complète qui maximise la réussite scolaire, le développement personnel, l’indépendance et la confiance en soi.

L’établissement accueille des élèves de la première année d’études jusqu’à l’âge de 16 ans et propose des stages en journée, en journée prolongée et en internat. C’est la seule école confessionnelle d’Angleterre pour les enfants malvoyants.