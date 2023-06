Eau potable : Le rationnement a permis de réduire notablement les quantités tirées des barrages

La décision portant rationnement de l’eau a permis de réduire les débits des barrages de 1,2 million de mètres cubes à 800 000 mètres cubes par jour, selon le directeur général du département de la planification et des équilibres hydriques au ministère de l’Agriculture, Hammadi Lahbib.

Dans une déclaration à Mosaïque fm, il a ajouté que le système du barrage de Sidi Salem et des eaux de l’extrême nord, composé d’environ 15 barrages, est le système le plus touché par la pénurie d’eau, ce qui a poussé le ministère à décider de ne pas prélever l’eau du barrage de Sidi Salem, et de se limiter à la ligne des barrages de Sidi Al-Barrak à Béja et de Sejnane à Bizerte, qui n’ont pas été sérieusement touchés par la pénurie de précipitations au cours des quatre dernières années.

Ila également expliqué que la décision de rationnement s’applique aux gouvernorats qui fournissent de l’eau à diverses fins à partir du système de Sidi Salem et des eaux de l’extrême nord, soulignant que la décision comprend principalement l’eau potable dans le Grand Tunis, Nabeul, le Sahel et Sfax. , et l’eau d’irrigation dans 7 gouvernorats, à savoir Béja, Bizerte, Grand Tunis et Nabeul.