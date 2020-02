Education: une enveloppe de 1800MD n’a pas été débloquée en raison de difficultés d’exécution

Une enveloppe de 1800 millions de dinars (MD) a été consacrée au secteur de l’éducation et de l’enseignement sauf que, jusque là, elle n’a pas été débloquée, en raison de difficultés d’exécution, a révélé mercredi le ministre des Finances, Ridha Chalghoum.

S’exprimant lors d’une séance plénière à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) consacrée à l’examen d’un projet de loi organique portant approbation d’un protocole d’accord conclu entre la Tunisie et l’Italie visant à mobiliser 79 millions de dinars pour l’enseignement primaire, Chalghoum a indiqué que les ressources financières restantes de l’amélioration de l’infrastructure et des services scolaires au niveau primaire sont estimées à 583 MD. Le montant consacré à l’enseignement technique s’élève, quant à lui, à 432 MD.

Et d’ajouter que le programme d’appui à l’éducation prévoit une enveloppe de 346 MD qui n’a pas été débloquée. C’est également le cas, a-t-il dit, du programme d’appui à la réforme du système éducatif (2016/2020) qui mobilise des fonds de 500 MD.

Le ministre a, dans ce contexte, appelé le parlement à appliquer le protocole d’accord, soulignant que les ressources financières sont disponibles sauf qu’il existe des problèmes liées à l’exécution.

Il a fait savoir que l’Etat consacre, chaque année, une enveloppe à la réhabilitation du secteur de l’éducation et de l’enseignement estimée à 145 MD en 2019 et à 147 MD en 2020, précisant que ces fonds n’ont pas été décaissés jusque là.

Par ailleurs, Chalghoum a souligné la nécessité de bien traiter les données paraissant dans les rapports du Fonds Monétaire International (FMI) et d’autres institutions, étant donné leur importance, faisant savoir que le FMI n’a jamais cité dans ses rapports que le gouvernement a réduit ses subventions destinées aux secteurs de l’éducation et de la santé.

Dans ses rapports, a-t-il dit, le FMI a fait état d’une augmentation considérable des dépenses gouvernementales consacrées aux secteurs de la santé et de l’éducation, depuis 2015.

Et d’ajouter que le gouvernement a œuvré, dans le cadre de la réforme du secteur, à recruter plus de 4 mille enseignants et à améliorer la situation des suppléants (les salaires ont augmenté de 200 à 750 dinars outre la sécurité sociale), estimant, que cela reste toutefois, insuffisant.

Le ministre a souligné que son gouvernement a mobilisé une enveloppe de 500 MD au profit du transport public dont une part a été allouée au transport scolaire.