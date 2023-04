Egypte : 4,88 milliards$ pour l’augmentation des salaires des fonctionnaires et des retraités

Le ministre égyptien des Finances, Mohamed Maait, a annoncé qu’une enveloppe annuelle de 150 milliards de livres égyptiennes (EGP) a été allouée à l’augmentation des salaires des employés de l’État et des pensions, à partir d’avril prochain.

Ila ajouté que le minimum pour les augmentations totales décidées pour les fonctionnaires de l’État ne sera pas inférieur à 1 000 EGP par mois, expliquant qu’une limite minimale pour le revenu total des employés du secteur public pour le sixième grade et son équivalent a été approuvée à 3 500 EGP par mois, et le troisième diplôme spécialisé à 5 000 EGP, 6 000 EGP pour les titulaires d’une maîtrise et 7 000 EGP pour les titulaires d’un doctorat.

Il a ajouté que le coût annuel estimé de l’augmentation du salaire minimum pour les travailleurs de l’État et les cadres privés s’élève à 14 milliards d’EGP.

Le ministre a indiqué que ce paquet comprend l’approbation d’une prime périodique de 8 % pour ceux qui sont visés par la loi sur la fonction publique, avec un minimum de 125 EGP, et une prime spéciale de 15 % pour ceux qui ne sont pas visés, avec un minimum de 125 EGP, et l’augmentation de l’incitation supplémentaire avec des catégories financières forfaitaires de 300 EGP pour les sixième, cinquième et quatrième grades, 400 EGP pour les troisième, deuxième et premier degrés, 500 EGP pour ceux qui occupent les postes de directeur général, de sous-secrétaire et de premier sous-secrétaire.

Le ministre a indiqué que le paquet comprend également une augmentation des catégories d’allocations pour les professions médicales de 400 à 475 EGP, de sorte que les catégories accordées vont de 1100 à 1700 EGP pour les médecins et le personnel infirmier, en plus du doublement des catégories de gardes de nuit et de séjours de nuit pour les membres des professions médicales, et du doublement de la prime d’urgence accordée à ceux qui travaillent dans les départements. Le paquet comprend également une augmentation de 300 EGP de la prime de performance pour les enseignants de l’éducation et d’Al-Azhar Al-Sharif, et une augmentation de 300 EGP par mois de la prime de qualité pour les membres du corps enseignant des universités, des instituts et des centres de recherche.

Le ministre a expliqué que le trésor public de l’État supporte environ 8 EGP pour augmenter la limite d’exonération fiscale sur le revenu annuel de 25 %, de 24 000 EGP à 30 000 EGP.