Égypte: Au moins 32 morts et 66 blessés dans un accident de trains

Au moins 32 personnes ont été tuées et 66 autres blessées ce vendredi dans la collision de deux trains de voyageurs à la mi-journée à Sohag, dans le sud de l’Égypte. « 32 citoyens sont morts et 66 autres ont été blessés dans la collision de deux trains à Tahta, dans le gouvernorat de Sohag », à environ 460 kilomètres au sud du Caire, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué.

Selon une vidéo filmée à proximité des lieux de l’accident et largement diffusée par les médias locaux, plusieurs wagons se sont renversés sur le côté, près d’un canal.

Plusieurs chaînes de télévision égyptiennes ont diffusé vendredi des images apparemment prises par des téléphones portables. On y voit une foule et des secouristes s’affairer au milieu des wagons renversés et de débris éparpillés.

Selon un communiqué de l’autorité égyptienne des chemins de fer, le train Louxor-Alexandrie et le train Assouan-Le Caire sont entrés en collision après que des individus non identifiés « ont actionné dans plusieurs wagons le frein de secours » dans l’un des deux trains.

La collision, qui s’est traduite par le renversement d’au moins deux wagons, s’est déroulée « entre les gares de Maragha et Tahta », a indiqué la même source, sans autre précision.