L’Égypte veut s’instruire de l’expérience tunisienne en matière de solaire

Une délégation égyptienne de haut niveau de l’Autorité des énergies nouvelles et renouvelables (NREA), de l’Association pour le développement de l’énergie solaire (SEDA) et du Centre de modernisation industrielle s’est rendue en Tunisie pour s’informer de son expérience en matière de projets de chauffage solaire.

Elle a visité un certain nombre de projets affiliés à la Société tunisienne d’électricité et de gaz, ainsi qu’un certain nombre de sites comprenant des chauffages solaires, et l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie.

L’objectif principal de cette visite e est d’échanger des expériences et des connaissances et de tirer les leçons du marché des chauffages solaires en Tunisie.

L’Égypte cherche à approfondir la fabrication locale de la technologie de l’énergie solaire et à encourager son application dans les processus de chauffage dans l’industrie égyptienne.

Le chef du secteur des études, de la recherche et des tests à la NREA, a déclaré qu’il avait visité la Compagnie tunisienne du gaz et l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie, ainsi qu’un certain nombre d’installations qui ont mis en œuvre des systèmes de chauffage solaire.

Il a expliqué que la visite de la délégation égyptienne s’inscrit dans le cadre du projet « Utilisation de l’énergie solaire thermique dans les systèmes industriels » mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et le ministère égyptien du Commerce et de l’industrie et financé par le Fonds pour l’environnement mondial, qui vise à préparer le marché égyptien à la diffusion des technologies énergétiques, ainsi qu’à approfondir la fabrication locale de composants technologiques de chauffage, ce qui soutient l’orientation de l’État vers la réalisation de l’objectif de 45% d’énergie renouvelable en 2030.