Egypte : Importantes augmentations salariales

Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a annoncé un important programme de protection sociale, d’un coût de 180 milliards de livres égyptiennes dans le but d’alléger l’impact de la cherté de la vie.

Le programme de protection sociale qui entrera en vigueur dès le mois de mars comprend une augmentation de 15% des pensions retraite pour près 13 millions de citoyens avec un coût total de 74 milliards de livres, ainsi qu’une augmentation de 15% des pensions sociales de Takafol wa Karama (solidarité et dignité) avec un coût de 5,5 milliards de livres. Ce programme concerne cinq millions de ménages et vise à alléger les difficultés des familles les plus vulnérables, 41 milliards de livres égyptiennes y seront consacrées au cours de l’exercice 2024/2025.

Le paquet social prévoit également de rehausser de 33 % le seuil d’exonération fiscale de l’impôt sur le revenu pour inclure les salariés des secteurs public et privé dont le revenu annuel est en-dessous de 60000 livres, une mesure qui coûterait au trésor public 5 milliards de livres par an.

Les décisions comprennent également l’allocation de 15 milliards de livres pour l’augmentation des salaires de certaines professions ciblées : médecins, infirmiers, enseignants et professeurs universitaires. De cette somme, 8,1 milliards de livres seront consacrées à une augmentation des salaires mensuels des enseignants du cycle pré-universitaire (de 325 à 475 livres),1,6 milliards de livres seront allouées à l’augmentation des salaires des membres du corps enseignant dans les universités, les instituts et les centres de recherche et 4,5 milliards de livres aux primes mensuelles du personnel médical (de 250 à 300 livres).

