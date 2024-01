Egypte : Lancement de la construction d’une centrale nucléaire

Le projet de la centrale nucléaire d’El Dabaa, en Egypte a franchi un nouveau palier mardi avec la pose de la première pierre de sa construction. Avec une capacité annoncée de 4 800 MW, la centrale fournira 7 % de l’électricité du pays.

Lors de la cérémonie officielle en visioconférence, le président égyptien a justifié le recours au nucléaire par la crise énergétique mondiale.

« La crise dont notre monde est témoin aujourd’hui dans la chaîne internationale d’approvisionnement en énergie souligne l’importance de la décision stratégique que l’État égyptien a prise en relançant le programme nucléaire pacifique de l’Égypte pour produire de l’électricité, car il contribue à fournir une énergie sûre, bon marché et durable qui aide à réduire notre dépendance à l’égard des combustibles fossiles et à éviter la fluctuation de leurs prix. », a déclaré Abdel Fattah al-Sissi, président égyptien.

C’est Rosatom, l’entreprise publique russe spécialisée dans l’énergie nucléaire qui est chargée de la réalisation de l’ouvrage, précise AfricaNews.

« En fait, une nouvelle étape de la construction d’une centrale nucléaire démarre en Égypte, d’un projet qui est le plus important pour les relations avec l’Egypte, dont la mise en œuvre, sans aucun doute, apportera une contribution significative au développement de l’économie égyptienne et aidera à renforcer sa base énergétique. Nous contribuerons à la création d’industries modernes, d’emplois qualifiés et à la résolution des problèmes sociaux. Nous le ferons ensemble, car le nouveau système énergétique nous permet de faire tout cela. Il s’agit véritablement d’un projet phare qui s’inscrit dans les meilleures traditions de notre coopération bilatérale.’’, a déclaré Vladimir Poutine, président russe.

Signe de la vitalité de cette coopération, la création annoncée par Vladimir Poutine d’une zone industrielle russe dans la région du canal de Suez.

