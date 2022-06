El Abassi parle de «prémices d’une relance économique»

Des indicateurs démontrent les prémices d’une relance économique, en dépit de la conjoncture difficile à laquelle fait face le pays à cause de pandémie de Covid-19 et de la guerre Russo-ukrainienne, a indiqué le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Marouane El Abassi.

Intervenant à la sixième édition de Tunisia Digital Summit (TDS) qui se tient, les 22 et 23 juin à Tunis, sous le thème « Maturité digitale : innovation, données et automatisations des processus », El Abassi a cité à titre d’exemple le développement des réservations touristiques, des récoltes agricoles et des entrées en devises par les tunisiens résidents à l’étranger, appelant les tunisiens à rationnaliser la consommation.

S’agissant de l’absence du service de paiement électronique « PayPal » en Tunisie, El Abassi a souligné que c’est PayPal qui décide de sa présence en Tunisie et non pas la BCT.

Il a, dans le même cadre, rappelé le lancement du paiement mobile, appelant toutes les institutions financières, les banques et la poste tunisienne à adhérer à ce service pour démocratiser l’inclusion financière et répondre aux développements mondiaux dans ce domaine.

De son côté, le directeur exécutif de la société organisatrice de l’événement « TPM », Skandek Haddar a rappelé qu’environ 2500 personnes prennent part à ce sommet annuel qui réunit des décideurs dans le domaine de la transformation digitale en Tunisie, des acteurs et des experts des secteurs public et privé pour s’informer des derniers développements, innovations et transformations technologiques dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la robotique et de la cybersécurité …

Il a fait savoir que TDS comportera 40 ateliers et sessions de formation dans le domaine de la digitalisation, outre un pavillon consacré aux startups afin de leur permettre d’identifier des opportunités de partenariat.