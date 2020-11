El Guettar :Les camions de transport du phosphate interdits de passage

La municipalité d’El Guettar, gouvernorat de Gafsa a décidé, mercredi 25 novembre 2020, d’interdire le passage des camions transportant le phosphate et ses dérivés par la ville et ce, à partir de ce jeudi 26 novembre, selon le communiqué publié par ladite municipalité.

Rappelons, que la ville d’El Guettar se trouve sur la route nationale 15 entre Gafsa et Gabes, et elle représente un point de passage du phosphate vers les usines du Groupe Chimique dans la région de Ghannouche dans le gouvernorat de Gabes et Skhira dans le gouvernorat de Sfax, rapporte Mosaique fm.