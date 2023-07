La production de phosphate a moins que jamais augmenté en 2023, affirme Raqaba

De nombreuses déclarations ont été faites au cours des dernières semaines affirmant que la production de phosphate a augmenté cette année, sur la base des chiffres publiés par la Direction générale de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG), qui portait ses estimations pour la production de ce minerai à 5,6 millions de tonnes au cours de l’année 2023. Pour sa part, le Plan de développement 2023 -2025 approuvé par le Conseil des ministres, le 27 décembre 2022, fixait la production attendue de phosphates à 8 millions de tonnes en 2024 et 12 millions de tonnes en 2025.

Face à ces chiffres élevés et aux vues de l’esprit entretenant l’idée d’une reprise des marchés internationaux, avec comme corollaire le paiement des dettes extérieures par des ressources nationales et l’abandon de la recherche de tout accord de prêt avec les institutions financières internationales, l’Observatoire Raqaba a annoncé avoir passé au crible, au cours des dernières semaines, toutes les données disponibles concernant l’extraction, la production et le transport des phosphates et les activités de la Compagnie des Phosphates de Gafsa et du Groupe Chimique Tunisien (GCT), tout en comparant les chiffres réels qu’il a obtenus avec ceux qui sont « propagés de bonne foi ou de mauvaise foi ». Raqaba en est arrivé aux conclusions que voici :

1- Une baisse importante est intervenue dans la production de phosphate au cours des premiers mois de l’année 2023 par rapport à la même période de l’année 2022, la production commerciale de phosphate ayant diminué au cours du premier trimestre de l’année 2023 de 14% par rapport à la même période de l’année 2022 (de 952 000 tonnes à 819 000 tonnes), et de 42% par rapport aux estimations consignées dans le budget de l’entreprise pour l’année 2023. La baisse a continué d’être plus forte en avril 2023 par rapport à avril 2022 (de 353 mille tonnes à 242 mille tonnes), soit un taux de baisse de 31 %, et de 48 % par rapport aux estimations mentionnées dans le budget de l’entreprise pour l’année 2023.

2- En adoptant le schéma de production des quatre premiers mois de 2023, il est prévu que la production totale pour l’année 2023 atteindra 2,9 millions de tonnes, soit une baisse de 2,7 millions de tonnes par rapport aux estimations de production. Cela signifie une perte de ressources d’une valeur de 1,1 milliard de dinars (en adoptant le prix de vente moyen inclus dans le budget de l’entreprise pour l’année 2023).

3- Quant au niveau d’extraction, les quantités extraites jusqu’à fin avril 2023 se sont élevées à environ 1,68 millions de tonnes, contre 3,67 estimées à réaliser, soit un taux de réalisation d’environ 46%. Cela signifie que près de 2 millions de tonnes programmées dans le budget de l’entreprise pour l’année 2023 n’ont pas été extraites, et par rapport aux quantités extraites en 2022, le taux de baisse a été de 17%.

4- L’état de la production de la Compagnie des phosphates de Gafsa a rejailli négativement sur l’approvisionnement en phosphate du Groupe chimique, qui n’a été approvisionné qu’à hauteur d’une quantité de phosphate de l’ordre de 860 mille tonnes au cours des cinq premiers mois de l’année 2023, contre aux 2083 milliers de tonnes programmées à recevoir, soit un écart de 1223 milliers de tonnes. L’écart entre les réalisations et les estimations de la période est de 60%, c’est-à-dire un taux de réussite d’environ 40 %. Et par rapport aux réalisations de la même période de l’année 2022, il apparaît que le taux de déclin est de l’ordre de 44%.

Des chiffres peu fiables !

L’Observatoire Raqaba affirme que les chiffres repris dans les rapports d’activité de la CPG ne sont pas fiables étant donné que les intérêts de la société n’ont pas réalisé le processus de cubage outre le grand retard dans la réalisation du rapport relatif aux chiffres définitifs relatifs à l’extraction et à la production par le sous-traitant chargé de cette tâche , ce qui s’est traduit par des différences importantes entre les quantités déclarées et les résultats des inventaires des stocks de phosphate. Dans le même contexte, il convient de noter que les machines de pesée du phosphate produit dans la plupart des laveries étaient en panne.

L’Observatoire, à travers une étude qu’il a élaborée sur la CPG de 2010 à 2022, a conclu que l’une des principales raisons de la situation grave dans laquelle se trouve la société est parvenue tient à l’absence de contrôle, à la mauvaise gouvernance et à l’absence d’une vision claire au niveau des nominations aux postes de décision, ce qui a conduit à l’exclusion systématique de compétences, notamment techniques. Ceci s’est traduit par une incapacité au niveau de l’entretien et de la maintenance périodiques des laveries, outre les soupçons de corruption majeure dans l’acquisition d’engins de production et de pièces détachées, notamment le processus d’acquisition d’équipements vétustes auprès d’anciens manutentionnaires au profit de la société de transport de minerais, qui n’a pas joué son rôle dans l’approvisionnement des laveries en matières premières et le transport des déchets. Autant de faits qui, ajoutés à d’autres, n’ont pas seulement entraîné une baisse de la production, mais plus grave, ont conduit à la détérioration de la qualité du phosphate produit, de telle sorte qu’il est commercialisé à des prix en dessous des cours mondiaux.

L’Observatoire Raqaba estime que la gravité de la situation financière du pays dicte aux responsables de la CPG et du GCT, tout autant aux responsables politiques du pays, de faire montre du plus grand réalisme, de crédibilité et d’objectivité dans le traitement des chiffres, et de « ne pas laisser de place aux illusions et à la propagande, qui ne peuvent qu’aggraver et détériorer la situation », recommande l’Observatoire.