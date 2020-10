El Kamour: Reprise des négociations

Les négociations entre les membres de l’équipe gouvernementale et ceux de la coordination du sit-in d’El Kamour ont repris, lundi, au siège du gouvernorat de Tataouine.

La réunion est axée sur les moyens de chercher des solutions aux questions liées à l’application de tous les articles de l’accord d’El Kamour signé le 16 juin 2017 notamment le recrutement de 1500 chômeurs au sein des sociétés pétrolières opérant dans le désert tunisien.

Rappelons que les négociations entre les deux parties avaient été interrompues, vendredi soir, suite aux divergences des points de vue concernant le mode de gestion du fonds d’investissement doté de 80 millions de dinars et lancé par le gouvernement pour la création de projets dans la région.

La coordination du sit-in d’El Kamour souhaite avoir le droit de gérer ce budget conformément à un programme de responsabilité sociale au niveau de la région tandis que l’équipe gouvernementale propose que les banques se réservent le droit de gestion du budget à travers l’octroi de crédits.

Ces négociations directes avaient démarré, le 7 octobre, au siège du gouvernorat de Tataouine, en présence de députés de la région, de représentants des organisations nationales et nombre d’experts et de hautes compétences originaires de Tataouine. Elles ont été programmées après la tenue, le 23 septembre 2020, d’un conseil ministériel consacré au développement dans le gouvernorat de Tataouine.