El Mekki appelle à la réactivation du parlement.

L’ex-dirigeant du mouvement Ennahdha, Abdeltif Mekki, a appelé aujourd’hui 27 Septembre 2021, les membres de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) gelée à agir politiquement, légalement et sur le terrain afin de réactiver le parlement.

Dans un post publié ce lundi 27 septembre 2021 sur son compte des réseaux sociaux, Mekki a affirmé que les membres de l’ARP gelée sont appelés à surmonter les inconvénients et se libérer de tous les conflits partisans, en défense de la constitution et de la démocratie », estimant que «le gel du parlement est illégal. »

