Elaboration du plan de développement pour 6 gouvernorats

Le ministre de l’Économie et de la planification, Samir Abdelhafidh, a donné, ce mercredi 30 avril 2025, le coup d’envoi de l’élaboration du Plan de développement 2026-2030, lors de sa supervision des travaux du premier forum régional, organisé dans la ville de Sbiba, gouvernorat de Kasserine, pour le lancement de l’élaboration du plan de développement pour le troisième district, qui comprend six gouvernorats : Kasserine, Kairouan, Siliana, Sousse, Monastir et Mahdia, selon Express fm.

Le ministre a affirmé que ce plan concernera cinq districts, dans le but d’établir un cadre général et d’assurer l’accompagnement des autorités publiques aux conseils élus dans l’identification des besoins locaux.

Il a ajouté que le plan repose sur une méthodologie claire, allant du niveau local au niveau régional, puis interrégional, où l’ensemble des projets seront concrétisés sur le terrain, selon ses propos.

Abdelhafidh a également souligné que parmi les objectifs de ce plan figurent la justice sociale, l’équilibre entre les régions, la création d’un emploi décent, un environnement sain et des services publics de qualité.

À noter que le forum a réuni le gouverneur de Kasserine, les gouverneurs des régions concernées, le président du conseil du troisième district, des membres de l’Assemblée des représentants du peuple, des membres des conseils régionaux des districts, les présidents des conseils locaux, ainsi qu’un certain nombre de cadres du ministère et de directeurs régionaux issus de divers secteurs.