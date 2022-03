Elle doit de l’argent à tout le monde, en perd beaucoup, et se trompe d’unité de compte !

A fin 2020, les fonds propres avant provisions de la société « El Fouledh » étaient négatifs de plus de 307,129 MDT. Presque six fois son capital de 53,339 MDT. Son résultat d’exploitation pour l’exercice 2020 était déficitaire de plus de 9,180 MDT, et son résultat net après rectifications comptables était négatif de plus de 44,803 MDT. Une perte sèche qui augmentait de 17,689 MDT en une seule année !

- Publicité-

Plus de 25 % de tous ses revenus étaient servis en salaires (41,748 MDT), sans compter les autres 8,378 MDT en « autres charges d’exploitation indéfinis, et les 37 MDT de charges financières de l’année ».

Au 31 décembre 2021, selon ses commissaires aux comptes, « El Fouledh » restait incapable de s’acquitter des dettes de la CNSS, qui sont de 51,2 MDT en principal et 35,3 MDT en intérêts de retard. A la même date, l’entreprise devait toujours 98,3 MDT à la STEG, et 25,1 MDT à la SNDP, et plus de 11 MDT au Fisc avec lequel l’industriel d’acier et exportateur de ferraille avait pourtant fait plan de restructuration de sa dette. El Fouledh est aussi endettée, à hauteur de 35,9 MDT auprès de la STB, de 54 MDT auprès de la BH Bank, et de 68,6 MDT auprès de la BNA

Entre DT et mille DT, il y a un bail !

On l’avait déjà dit, « El Fouledh » est une carcasse financière sans plus. Une carcasse, rongée chaque année un peu plus par la rouille de gestion, dans l’indifférence de l’Etat qui lui garantit encore 158,5 MDT de crédit auprès de ses trois banques publiques, la STB, la BNA et la BH Bank !

Quoi de plus naturel pour une entreprise publique qui ne fait même pas attention à ses chiffres qu’ elle publie en DT pour son chiffre d’affaires annuel, et en milliers DT pour le C.A mensuel , sans se rendre compte que cela se lira en MILLLIARDS DT. Et c’est ainsi que l’arrêt de production entre mars et mai 2020, pour cause de Covid, aurait coûté 26 025 860 mille DT à l’entreprise, alors que le chiffre exact est de 26 025 860 DT seulement. On a tenté d’attirer l’attention sur cette grave erreur d’unité de compte sur des états financiers officiels, en essayant de parler au Pdg ( Salaire brut mensuel de 4110 DT, une voiture de fonction, 500 litres d’essence, et 120 DT de frais de téléphone, sans compter les 31.500 DT pour les membres de CA d’une entreprise hautement déficitaire ). Il refuse de nous répondre.

L’erreur n’a été faite certes que dans un seul tableau, mais donne une idée sur le peu de diligence et de concentration que les responsables de cette entreprise publique mettent dans leur travail !

Plusieurs exemples pour cela. Le plus important est celui de ces comptes injustifiés d’un total de plus de 6,610 MDT pointés par les commissaires aux comptes comptabilisés dans les « Actifs courants », et ces 8,621 MDT injustifiés comptabilisés dans le « Passif courant ».

Et ce n’était qu’un exemple parmi d’autres, car on peut citer la remarque des commissaires aux comptes sur les montants, reçus et déboursés et qui ne sont toujours pas enregistrés dans les comptes d’El Fouledh, tout comme les sommes dues aux fournisseurs, et non encore réglées depuis 2018, et le crédit de 11,495 MDT pour l’amélioration de l’environnement du lac de Bizerte, non encore encaissé !