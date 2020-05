Elyes Fakhfakh visite le centre d’accueil des personnes âgées à Sousse

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh s’est rendu, dimanche, au centre d’accueil des personnes âgées à Sousse, où il a échangé les vœux de l’Aïd El Fitr avec les résidents du centre.

Il s’est félicité à cette occasion pour le fait qu’aucun cas de contamination par le coronavirus ou de décès n’ont été enregistrés dans les rangs des résidents des différents centres d’accueil pour personnes âgées.

Fakhfakh s’est enquis des conditions d’hébergement et des préoccupations des résidents du centre, saluant les efforts de tous les intervenants de la prise en charge des personnes âgées et se félicitant de l’adhésion des Tunisiens aux instructions sanitaires permettant de circonscrire la propagation de l’épidémie.

Le chef du gouvernement a estimé que la Tunisie a réussi en grande partie à maitriser l’épidémie du Covid-19, et s’apprête à sortir de la crise avec les moindres dégâts après avoir enregistré plus de mille cas de contamination, indiquant que la majorité des patients se sont rétablis.

Elyes Fakhfakh a appelé à la poursuite des efforts de lutte contre le Covid-19 avec le même rythme pendant l’été, annonçant la reprise des activités touristiques en Tunisie en juillet prochain.

Le chef du gouvernement qui était accompagné de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors, a inspecté le pavillon santé du centre qui héberge 60 pensionnaires et pris connaissance des conditions d’accueil dans le centre.