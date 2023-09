Très bien payés, ils reprennent en main une SFBT qui fait face au Fisc et dont le cours décroche !

Dans sa séance du 25 septembre 2023, le conseil d’administration de la SFBT a nommé Mustapha Abdelmoula en tant que nouveau président du conseil d’administration, et Elyes Fakhfakh en tant que nouveau directeur général. « Cette nouvelle gouvernance permettra d’assurer une continuité certaine dans le management du leader historique de l’industrie agroalimentaire tunisienne », dit un communiqué de l’entreprise.

Qui est le nouveau manager de la SFBT ?

Dans le communiqué de presse rendu public la semaine dernière, la SFBT dit que « avant d’occuper le poste de chef de gouvernement, et plusieurs postes ministériels (Finances, Tourisme), Elyes Fakhfakh, ingénieur de formation, diplômé de l’ENIS et de l’INSA Lyon, titulaire d’un Mastère en Management de l’université Paris-Saclay, s’est forgé une riche expérience dans le secteur privé. Fakhfakh a occupé de nombreuses responsabilités au sein de multinationales tant en France qu’en Espagne, et a assuré la direction générale de la société Cotrel, l’une des sociétés industrielles totalement exportatrices, leader en Tunisie. Durant sa carrière dans le secteur privé, Fakhfakh a également été à l’origine de la création de plusieurs sociétés dans divers domaines ». Il faudra ajouter, pour être complet, que Fakhfakh avait quitté le poste de chef de gouvernement en juillet 2020. Binational, il s’était présenté à la Présidentielle de 2019, mais n’avait remporté que 0,34 % des suffrages. Et surtout Il sera poursuivi pour conflit d’intérêts et il été finalement blanchi par la justice.

Moins 7,1 % en résultat d’exploitation, et la hausse du placement sauve la mise

Fakhfakh semble ainsi être enfin parvenu à refaire sa vie, en dehors du secteur de l’environnement où il avait exercé, et « met aujourd’hui ses compétences au service de la SFBT », première capitalisation boursière de Tunisie, « pour faire passer le groupe à un nouveau cap de croissance et relever le challenge d’une nouvelle phase de développement », dit son communiqué.

« Le groupe SFBT ayant réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1.330 MDT en 2022, compte consolider son positionnement, accélérer sa croissance et son leadership et renforcer les synergies entre ses filiales », dit le même communiqué. En 2022, le résultat net de la SFBT, qui représente une capitalisation boursière de plus de 3.120,975 MDT, était de 232,468 MDT, pour un total des revenus de 821,140 MDT. Au 30 juin 2023, le total des produits d’exploitation dépassait les 361 MDT, et le bénéfice semestriel dépassait les 150,2 MDT. En fait, au cours du premier semestre 2023, le résultat d’exploitation a reculé de 7,1% à 81,6 MDT, et ce qui pourrait avoir sauver la mise, ce sont les produits de placement qui se sont accrus de 13,5% à 84,2 MDT.

Le groupe SFBT produit et commercialise plus de 10 marques dans l’eau, les sodas et la bière et aussi le fameux Café de Tunis dans la capitale, compte environ 6000 salariés, et « a toujours été exemplaire en matière de responsabilité sociétale. Disposant de plusieurs certifications, ce fleuron de l’industrie tunisienne s’est fortement engagé dans la vie associative, citoyenne et sportive », selon le communiqué de la SFBT.

Une nomination qui ne passe pas inaperçue sur les RS

Rappelons à ce propos que feu l’emblématique Hammadi Boussbiaâ était un fervent supporter du Club Africain de la capitale, que le nouveau DG Elyes Fakhfakh qui prend la place d’Abdelmoula à ce poste, est fervent supporter du Club de Sfax, la CSS, et a même été derrière le changement du nom du Stade de Radès au nom de Feu Hamadi Agrebi. A l’opposé, le nouveau PCA Mustapha Abdelmoula qui était DG, est originaire de Sfax comme Fakhfakh, mais n’a pas le virus Foot, et semble être plus versé dans la gastronomie en privé.

Une nomination, en tout cas, qui n’est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux, chacun y allant de son commentaire, des plus positifs et sereins aux plus sarcastiques, Fakhfakh étant une personnalité politique connue et d’un autre temps.

Une entreprise sous contrôle fiscal approfondi depuis juin

Parlant de la nomination de Fakhfakh, le PCA Abdelmoula a dit que « l’ayant côtoyé depuis plus de 3 mois, je suis convaincu que Fakhfakh possède tous les atouts pour mener à bien les nouveaux challenges de la SFBT ». Et Fakhfakh d’assurer que « je consacrerai toute mon énergie pour consolider son rayonnement et poursuivre son développement ».

Fakhfakh et Abdelmoula devront certainement, d’abord, manager l’avis de vérification fiscale approfondie adressé le 30 juin dernier à la SFBT , et qui couvrira l’exercice 2019 et concernera les différents impôts et taxes auxquels est soumise l’entreprise.

Le nouveau duo de la SFBT, devra aussi s’atteler à redresser le cours en bourse de cette entreprise. Introduite sur la cote de la BVMT en octobre 1990 au cours de 36,5 DT, elle s’échangeait plus, ce jeudi 28 septembre 2023, qu’à 12,60 DT. Mais aussi et surtout, reprendre les communications financières , dans le calendrier duquel à la bourse, elle ne figure pas, ce qui n’est pas normal pour une entreprise cotée en bourse et dont le cours décroche depuis 2011 au moins !

Reste à noter que ce changement de management, pourrait, ou pas, induire un changement de rémunération. On sait que la rémunération du Feu Mohamed Boussbiaâ se composait d’un salaire annuel de 76.800 DT payable sur 16 mois, d’une prime de bilan passée à 844.036 DT nette en 2022, et d’une prime d’intéressement sur les résultats des filiales avant réinvestissement et impôt, passée depuis 1990 à 1.062.376 DT, ce qui fait une rémunération annuelle en brut de plus de 1,983 MDT.

Et on suppose que le nouveau DG ancien ministre Elyes Fakhfakh pourrait avoir la même rémunération que son prédécesseur, dans le même esprit de continuité évoqué dans le communiqué.

On sait aussi, puisque c’est notifié dans le bilan annuel de l’entreprise, car information du droit des investisseurs en bourse, que la rémunération de Mustapha Abdelmoula est composée d’un salaire annuel de 62.400 DT, d’une prime de bilan passée à 620.498 DT nette en 2022, et d’une prime d’intéressement sur les résultats des filiales, passée depuis 2022, à 572.049 DT, soit une rémunération annuelle de plus de 1,254 MDT en brut.