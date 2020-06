Emeutes aux portes de la Maison-Blanche

Une semaine après la mort de George Floyd pendant son arrestation par la police de Minneapolis, les manifestations qui réclamaient la fin des brutalités policières se sont transformées en des mouvements violents qui ont pris de court les autorités à travers tous les États-Unis.

Depuis mercredi, des manifestations ont éclaté dans près de 140 villes américaines, de Seattle à Miami et de Boston à Los Angeles. Elles se sont fréquemment transformées en violentes émeutes au cours du week-end. Le couvre-feu a été décrété dans au moins quarante grandes villes.

Parties de Minneapolis, où des incendies et des pillages ont eu lieu depuis mercredi, les émeutes sont arrivées jusqu’aux portes de la Maison-Blanche. Dimanche soir, des casseurs ont incendié l’église Saint-John, aussi appelée l’église des présidents, à proximité de la résidence officielle du chef de l’État. Les pompiers ont réussi à maîtriser l’incendie. L’immeuble qui abrite le siège du syndicat AFL-CIO a aussi été incendié.

Vendredi soir, les agents du secret service qui assure la sécurité présidentielle ont été pris par surprise par la violence des casseurs rassemblée sur la place Lafayette, devant la Maison-Blanche. Par mesure de précaution, Donald Trump et sa famille ont été mis à l’abri dans l’abri souterrain construit sous l’édifice. Les agents du Secret service, qui avaient revêtu des équipements antiémeutes pour l’occasion, ont défendu pendant tout le week-end les abords de la Maison-Blanche contre une foule violente, sous une pluie de projectiles, pierres, bouteilles et feux d’artifice. Plusieurs dizaines d’agents ont été blessés à des degrés divers dans ces affrontements. Dimanche soir, des feux brûlaient encore aux alentours de la Maison-Blanche.