En janvier 2024, la Douane tunisienne ferait peau neuve 

A compter de début janvier 2024, les différentes structures de la Douane tunisienne se mettront au système du procès-verbal douanier électronique, et ce dans le cadre de la gouvernance des procédures douanières et de la digitalisation du travail douanier.

Cette application marque un nouveau maillon pour achever la numérisation du système de contentieux douanier, depuis la rédaction du procès-verbal, en passant par la garde des biens saisis, le dépôt des demandes de la transaction électronique, l’extraction des décisions de transaction douanière, jusqu’à l’exécution des décisions de justice en matière douanière et de changes, précise la Douane tunisienne.

L’application « PV douanier électronique » permet l’inclusion automatique et en temps réel des données liées au dossier, dans une application informatique qui permet, après avoir terminé l’édition du PV, d’extraire la copie papier du PV qui correspond aux données incluses dans l’application.

L’automatisation des données des PV douaniers permettra, en outre, d’exploiter des données précises et fiables dans les domaines de la lutte contre diverses formes d’infractions douanières et de changes.

En coordination avec les services du Centre National de l’Informatique, l’interconnexion sera réalisée avec divers partenaires, tels que les services du ministère de la Justice, les services de recouvrement, les services du chef du contentieux de l’Etat, les services de sécurité.

Cela garantira un suivi plus strict des affaires douanières et de changes, préservant ainsi les droits et les ressources du Trésor de l’État.

La digitalisation est-elle un défi pour la douane tunisienne ?

Dans une précédente déclaration à African Manager, le directeur général de l’Ecole nationale des douanes, Abdelhakim Labidi, a estimé que la digitalisation est un enjeu majeur pour la Douane tunisienne et commence par la réhabilitation de l’élément humain de la Douane puis la simplification et l’accélération des procédures et des solutions techniques et technologiques.

Il a souligné qu’une économie sûre ne peut l’être que par le biais d’institutions efficaces, ajoutant que le travail de la douane vise à simplifier le commerce extérieur et à soutenir la compétitivité des entreprises économiques.

Ila estimé que la numérisation aujourd’hui n’est pas une option, mais plutôt l’approche idoine pour s’inscrire dans le rythme et la réalité du commerce international, soulignant que ce système numérique est un système intégré favorisant les échanges en amont jusqu’à la levée de l’ensemble des marchandises.

Il est à noter que la valeur des saisies douanières s’est élevée à 463 millions de dinars jusqu’en novembre 2023, pour 13.800 cas douaniers, selon ce qui a été confirmé par le porte-parole .

Jabri a déclaré, dans une récente déclaration à African Manager, que la valeur des saisies douanières pour l’année en cours a dépassé les chiffres de 2022, et que les saisies comprenaient des vêtements de prêt-à-porter, du tabac, ainsi que différentes sortes de stupéfiants car au cours de l’année 2023, plus de 2 millions de produits stupéfiants, plus de 500 kilogrammes de cannabis et plus de 30 kilogrammes de cocaïne ont été saisis.

Ila expliqué la valeur élevée des saisies par les efforts des agents des douanes affectés aux postes frontaliers terrestres, aériens et maritimes, ainsi qu’aux unités qui opèrent à l’intérieur du territoire.