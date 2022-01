En visite au Koweït Jerandi s’entretient avec son homologue algérien

En marge de sa participation à la réunion de concertation du conseil des ministres arabes des Affaires étrangères au Koweït, le ministre des Affaires étrangères Othman Jerandi s’est entretenu dimanche soir avec son homologue algérien Ramtane Lamamra.

- Publicité-

Les deux ministres ont évoqué les relations entre les deux pays et les moyens de les promouvoir et de les consolider à la lumière des résultats de la visite effectuée en décembre dernier par le président algérien en Tunisie Abdelmadjid Tebboune.

Ils ont passé en revue les prochaines échéances bilatérales dont notamment, la haute commission mixte tuniso-algérienne.

La rencontre a été, également, l’occasion, d’aborder les préparatifs en cours, en prévision de la tenue du prochain Sommet arabe en Algérie et les concertations engagées entre les deux parties sur les différentes rencontres multilatérales prévues à comme la réunion du conseil exécutif de l’Union africaine qui aura lieu les 2 et 3 février 2022 à Addis Abeba suivie de la réunion du Sommet africain les 5 et 6 du même mois.