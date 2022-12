Energie : La production totale d’électricité en baisse de 1% à fin septembre 2022

La production totale d’électricité a légèrement diminué de 1% à fin septembre 2022 par rapport à la même période de 2021, se situant à 15 433 GWh (hors autoproduction consommée), d’après le rapport mensuel sur la conjoncture énergétique à fin septembre 2022, publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

Par contre, la production destinée au marché local a augmenté de 6%, ceci est dû à l’augmentation des importations et l’absence des exportations d’électricité afin de couvrir la demande du marché local. Ainsi, les achats d’électricité de l’Algérie ont couvert 11% des besoins du marché local.

La pointe a évolué de 5% pour se situer à 4677 MW à fin septembre 2022. Un nouveau record national a été enregistré le 08 septembre 2022 (4677 MW) dépassant ainsi celui d’août 2022 (4657 MW), sachant que c’est la première fois qu’une pointe annuelle soit enregistrée courant le mois de septembre.

La STEG conserve toujours la part du lion dans la production électrique avec 95% de la production nationale à fin septembre 2022. L’électricité produite à partir de gaz naturel (STEG + IPP) a diminué de 1%. La production d’électricité à partir des énergies renouvelables s’est située à 1,8% (en tenant compte de la production des centrales uniquement).

Les ventes d’électricité ont évolué de 6% entre fin septembre 2022 et fin septembre 2021. Les ventes des clients de la haute tension se sont repliées de 5%, celles des clients de la moyenne tension ont enregistré, par contre, une hausse de 6%.

Les industriels restent les plus grands consommateurs d’électricité avec 59% de la totalité de la demande des clients HT&MT à fin septembre 2022. La majorité des secteurs ont enregistré une hausse des ventes principalement le tourisme (+54%), les industries du textile et de l’habillement (+9%), le papier et l’édition (+6%), contre une baisse des ventes des industries alimentaires et du tabac (5%), les industries de matériaux construction (4%), ainsi que les industries extractives (-1%).