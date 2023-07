Energie : Mieux stocker électricité et ER  pour éviter  délestages, coupures …..

Le rôle du stockage de l’énergie dans l’avenir des énergies renouvelables de la Tunisie devient de plus en plus important alors que le pays s’efforce d’atteindre ses objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables. La Tunisie s’est fixé pour objectif de produire 30% de son électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2030, une augmentation substantielle par rapport aux 3% actuels. Pour atteindre cet objectif, le pays mise sur le développement de projets solaires et éoliens, qui sont des sources d’énergie intermittentes. Par conséquent, l’intégration des technologies de stockage d’énergie dans le réseau national est cruciale pour assurer un approvisionnement stable et fiable en électricité.

Les technologies de stockage d’énergie peuvent, en effet, aider à relever les défis associés à la nature intermittente des sources d’énergie renouvelables. Ils peuvent stocker l’énergie excédentaire générée pendant les périodes de forte production et la restituer pendant les périodes de faible production ou de forte demande. Cette capacité à équilibrer l’offre et la demande est essentielle pour maintenir la stabilité du réseau et éviter les coupures de courant. De plus, le stockage d’énergie peut également fournir des services auxiliaires, tels que la régulation de fréquence et le maintien de la tension, qui sont vitaux pour le bon fonctionnement du système électrique, explique EnergyPortal.eu .

L’une des technologies de stockage d’énergie les plus prometteuses pour l’avenir des énergies renouvelables de la Tunisie est le système de stockage d’énergie par batterie (BESS). Ces systèmes utilisent des batteries avancées, telles que les batteries lithium-ion ou à flux, pour stocker l’énergie électrique et la restituer en cas de besoin. BESS présente plusieurs avantages par rapport aux autres technologies de stockage d’énergie, notamment une efficacité élevée, un temps de réponse rapide et une faible empreinte environnementale. De plus, la baisse du coût des batteries, entraînée par la croissance mondiale de la production de véhicules électriques, rend le BESS plus viable économiquement.

Le stockage hydraulique par pompage (PHS) est une autre solution potentielle de stockage d’énergie pour la Tunisie. Le PHS consiste à pomper l’eau d’un réservoir inférieur vers un réservoir supérieur pendant les périodes de faible demande d’électricité et à la libérer à travers des turbines pour produire de l’électricité pendant les périodes de forte demande. Alors que les PHS sont utilisés depuis des décennies dans de nombreux pays, leur application en Tunisie est limitée par les rares ressources en eau du pays et sa topographie relativement plate. Cependant, des approches innovantes, telles que les PHS en eau de mer ou l’utilisation de mines abandonnées comme réservoirs, pourraient potentiellement surmonter ces défis.

Le stockage d’énergie par air comprimé, aussi

Le stockage d’énergie par air comprimé (CAES) est une autre option qui pourrait être explorée en Tunisie. Le CAES consiste à comprimer l’air et à le stocker dans des cavernes souterraines, puis à le libérer pour entraîner des turbines et produire de l’électricité en cas de besoin. Cette technologie a été déployée avec succès dans certains pays, mais son application en Tunisie nécessiterait des formations géologiques adaptées et une évaluation approfondie des impacts potentiels sur l’environnement.

L’intégration des technologies de stockage d’énergie dans le système électrique tunisien nécessitera un cadre politique et réglementaire favorable. Le gouvernement tunisien a déjà pris des mesures dans ce sens en incluant le stockage de l’énergie dans sa stratégie nationale des énergies renouvelables et en lançant un projet pilote pour un BESS de 10 MW. En outre, l’autorité de régulation de l’électricité et du gaz du pays a lancé un processus de consultation pour élaborer un cadre réglementaire pour le stockage de l’énergie, qui devrait être finalisé dans les prochains mois.

Un système énergétique plus résilient

La coopération et les investissements internationaux joueront également un rôle crucial dans le développement du stockage de l’énergie en Tunisie. Le pays recherche activement des partenariats avec des organisations internationales et des gouvernements étrangers pour soutenir ses initiatives en matière d’énergies renouvelables et de stockage d’énergie. Par exemple, la Tunisie a récemment signé des accords avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Banque africaine de développement pour financer des projets d’énergie renouvelable, y compris des composants de stockage d’énergie.

En conclusion, le rôle du stockage de l’énergie dans l’avenir des énergies renouvelables de la Tunisie est essentiel pour assurer un approvisionnement en électricité stable et fiable alors que le pays passe à un mix énergétique plus durable. L’intégration réussie des technologies de stockage d’énergie, telles que BESS, PHS et CAES, dépendra de l’élaboration d’un cadre politique et réglementaire favorable, ainsi que de la coopération et des investissements internationaux. En adoptant le stockage de l’énergie, la Tunisie peut ouvrir la voie à un système énergétique plus résilient et durable qui profite à la fois à son économie et à l’environnement.