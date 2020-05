Enfidha : Extinction de l’incendie de l’usine de papier dans sa dernière phase

L’extinction de l’incendie qui s’était déclaré, jeudi, dans une usine de papier hygiénique située dans la zone industrielle d’Enfidha (gouvernorat de Sousse) a atteint sa dernière phase, samedi, après la maîtrise totale des flammes, souligne, à l’agence TAP, le directeur régional de la protection civile, Jalloul Jaballah.

Les brigades de la protection civile œuvrent à prévenir un nouvel embrasement du feu à travers le refroidissement des résidus de l’incendie en utilisant des canons à jet d’eau sous-pression et l’élimination de la fumée.

Selon la même source, des engins ont été utilisés pour l’ouverture de pistes afin de faciliter le travail des brigades de la protection civile, ainsi que pour l’enfouissement des résidus de l’incendie.

Le ministre de l’industrie s’est rendu sur les lieux de l’incendie, samedi, pour prendre connaissance des dégâts enregistrés dans l’usine et ses environs.

Le ministre a salué les efforts déployés par les brigades de la protection civile et les différentes parties intervenantes, durant 3 jours successifs, tout en constatant de visu les lourds dégâts enregistrés au niveau de la matière première et du produit fini.

L’incendie de l’usine fait l’objet d’un suivi de la part du chef du gouvernement, assure le ministre, en ajoutant qu’une réunion se tiendra, dans les prochains jours, au siège du ministère, en présence de la gouverneure de Sousse et des parties concernées, pour poursuivre l’examen du dossier et prendre les mesures appropriées.

A ce sujet, le ministère public près le Tribunal de première instance de Sousse 2 avait diligenté, vendredi soir, une enquête contre X pour » incendie volontaire dans un local non habité « .