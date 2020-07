Ennahdha adopte une position « positive » vis-à-vis de la désignation de Mechichi pour former le gouvernement

Le mouvement Ennahdha adopte une position « positive » vis-à-vis de la désignation de Hichem Mechichi pour former le nouveau gouvernement, a indiqué Khalil Baroumi, membre du bureau exécutif d’Ennahdha et responsable de l’information.

Dans une déclaration accordée lundi à l’agence TAP, Baroumi a ajouté que son parti appelle Mechichi à œuvrer à ce que son gouvernement bénéficie d’un large soutien politique.

Ennahdha définira sa position envers le nouveau gouvernement en fonction des visions du chef du gouvernement désigné à l’égard des volets économiques et sociaux, a-t-il dit.

Ennahdha appelle le chef du gouvernement désigné à élargir les concertations aux différents partis politiques et organisations nationales, a insisté Baroumi. Le but étant, selon lui, d’aboutir à une approche complète tirant avantage de toutes les visions. L’élargissement des concertations renforce la confiance envers le gouvernement et lui permet de travailler dans de bonnes conditions avec le parlement, a-t-il estimé.

Le président de la République, Kais Saied, avait désigné, samedi dernier, Hichem Mechichi, ministre de l’Intérieur dans le gouvernement de gestion des affaires courantes, de former un nouveau gouvernement dans un délai n’excédant pas un mois à compter de demain dimanche 26 juillet 2020.