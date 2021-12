Ennahdha appelle à la célébration du 14 janvier

Le mouvement Ennahdha a appelé « les Tunisiennes et Tunisiens à célébrer l’anniversaire du 14 janvier qui a couronné la révolution de la liberté et de la dignité, renversé la dictature et inauguré l’étape de la transition démocratique et des libertés ».

Le parti islamiste a exhorté, dans un communiqué publié mercredi, « toutes les forces vives du pays opposées au (coup d’Etat) à unir les efforts et les choix pour un dialogue national global à l’effet de constituer un front politique ayant mission de restaurer la légitimité et la vie démocratique ».