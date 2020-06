Ennahdha dit ne pas transiger sur l’élargissement de la ceinture politique du gouvernement

Le bureau exécutif du Mouvement Ennahdha a jugé vendredi » indispensable » d’élargir la ceinture politique du gouvernement pour opérer les réformes nécessaires et faire face aux revendications socio-économiques dans le cadre d’un large consensus national.

» Le mouvement Ennahdha est pleinement persuadé que la Tunisie a plus que jamais besoin d’un élargissement de la ceinture politique de l’Exécutif « , a souligné le parti dans un communiqué rendu public à l’issue de la réunion jeudi de son bureau exécutif.

Il a appelé « les forces vives de la nation à soutenir le gouvernement et à lui offrir l’opportunité pour relever les différents défis qui pointent à l’horizon », saluant, dans ce sens, les efforts consentis par le gouvernement, durant les 100 premiers jours de son mandat.

Il a appelé aussi à privilégier le dialogue entre les différentes parties politiques et organisations nationales, afin de parvenir à mettre en place un nouveau plan de relance économique.

» Le dialogue est le seul moyen pour sortir de la crise qui secoue le pays « , a encore insisté cette formation politique, appelant à mobiliser toutes les ressources offertes pour assurer la paix civile, la solidarité nationale, et l’unité du peuple.

Sur un autre registre, le parti a salué l’adoption par l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire avec la majorité des voix, appelant à lancer une campagne gouvernementale pour définir et promouvoir cette nouvelle loi.

Ce concept économique peut créer plus de 200 mille postes d’emplois supplémentaires et contribuer à hauteur de 10% au Produit intérieur brut.