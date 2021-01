Ennahdha et de Qalb Tounes disent soutenir Chaouachi

Dans des communiqués séparés, les blocs parlementaires d’Ennahdha et de Qalb Tounes ont dit soutenir la première vice-présidente du parlement Samira Chaouachi (Qalb Tounes), dénonçant le comportement de la présidente du Parti destourien libre Abir Moussi et » sa tentative mercredi d’empêcher la poursuite de la réunion des chefs de groupes « .

Le groupe de Qalb Tounes (30 élus) a condamné le recours » répété » de Abir Moussi à la violence verbale et physique, ce qui va, a-t-il dit, à l’encontre de l’éthique et des coutumes parlementaires, affirmant sa » pleine » solidarité avec Samira Chaouachi.

» Ce n’est pas la première fois que la présidente du Parti destourien libre bloque les travaux du parlement « , a fustigé le groupe, faisant savoir qu’il se réserve le droit de prendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin à ces agissements » humiliants » pour le parlement.

Pour sa part, le groupe parlementaire d’Ennahdha (54 députés) a dit rejeter tout discours incitant à la violence, dénonçant un blocage » prémédité et orchestré » des travaux du parlement.

» Il s’agit d’un comportement hostile et irresponsable mené par la présidente du parti destourien libre. Il a pour objectif d’entraver les travaux du parlement « , a regretté Ennahdha dans le même communiqué, annonçant qu’il se tient aux côtés de Samira Chaouachi.

- Publicité-