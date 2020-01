Ennahdha ne s’oppose pas à la désignation de Fakhfakh à la tête du gouvernement

Le député d’Ennahdha Imed Hammami a affirmé que le mouvement de Ghannouchi ne s’oppose pas à la désignation d’Elyes Fakhfakh à la tête du gouvernement.

« Elyes Fakhfakh est une personnalité connue qui a collaboré avec Ennahdha sous d’autres gouvernements », a-t-il déclaré à Mosaïque fm.

On rappelle que le président de la République Kais Saïed a désigné l’ancien ministre Elyes Fakhfakh pour former le prochain gouvernement “dans les plus brefs délais”.