Ennahdha ne votera pas la loi sur les agressions contre les corps armés

Le mouvement Ennahdha ne votera pas en faveur du projet de loi relatif aux agressions contre les corps armés, a affirmé son élue au parlement, Yamina Zoghlami, rappelant que son groupe parlementaire avait déjà rejeté ce texte dont notamment son article 7.

Citée par Shems fm, elle a cependant reconnu qu’il est du droit des sécuritaires d’exiger qu’ils soient protégés ainsi que leurs familles et que leur situation matérielle et sociale soit améliorée, tout en affirmant que toute loi enfreignant la Constitution est et sera rejetée par son parti.