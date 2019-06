Ennahdha se prononce contre l’Aleca

«Nous n’accepterons pas la signature d’un accord international qui confisquera notre industrie, notre agriculture et les ressources de la Tunisie”, a déclaré, dimanche, à Tunis, le président du parti Ennahdha, Rached Ghannouchi, faisant probablement allusion à l’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) entre la Tunisie et l’Union européenne, accord qui n’a cessé de faire polémique dans le pays. Ghannouchi, qui s’exprimait, à la clôture de la troisième conférence annuelle des cadres du mouvement Ennahdha, tenue, dimanche, à Tunis, a ajouté que son parti n’est pas pour une ouverture «irréfléchie» qui pourrait détruire le tissu économique national.