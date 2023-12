Ennaifer : « Les Tunisiens ont toujours recours aux prêts bancaires »

L’analyste financier Bassem Ennaifer a fait savoir que les Tunisiens (hors entreprises) ont emprunté auprès des banques la somme de 28,4 milliards de dinars au cours des 9 premiers mois de l’année 2023.

Sur Express Fm, ce mercredi 20 décembre 2023, il a indiqué que la hausse des crédits bancaires n’a pas dépassé les 316,8 millions de dinars lors des neuf premiers mois de l’année en cours, contre une hausse de 880,8 MD pour la même période de 2022.

Les taux d’intérêt élevés ont eu un impact direct sur le volume des emprunts bancaires,a-t-il ajouté précisant que les crédits logement, dont l’encours a atteint, fin décembre 2023, la somme de 12,6 milliards de dinars (une hausse de 29 millions de dinars sur les 9 premiers mois de 2023), sont arrivés en première place. Une augmentation « insignifiante » selon lui.

Ennaifer a expliqué cette stagnation par la hausse des taux d’intérêt, précisant qu’ils sont, en moyenne, de 10,57% au premier semestre de 2023. « Pour des prêts de 15 ans et plus, le client devrait donc rembourser plus du double de son prêt bancaire ».