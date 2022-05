Enseignement secondaire: Des rencontres  ministère-syndicat pour la révision des programmes

Des séances de travail sont prévues au cours de la semaine prochaine entre des représentants du ministère de l’éducation et de l’UGTT pour déterminer la répartition des commissions concernées par le projet de révision des programmes de l’enseignement au niveau des premier et deuxième cycles du secondaire et leur calendrier de travail, a déclaré, vendredi à la TAP, la secrétaire générale adjointe de la fédération générale de l’enseignement secondaire, Jouda Dahman.

Elle a ajouté que le projet de réforme porte principalement sur la révision du temps scolaire, des programmes éducatifs et des manuels scolaires ainsi que sur l’amélioration de la vie scolaire à travers le renforcement des clubs, des activités sportives et culturelles ainsi que la révision du système de formation professionnelle.

Elle a indiqué qu’une réunion préparatoire a eu lieu hier au siège du ministère de l’Éducation sous la présidence du ministre de l’Éducation, Fathi Slaouti, en présence du membre du bureau exécutif de l’UGTT, Abdallah Al-Achi et des représentants de la fédération générale de l’enseignement secondaire et du Syndicat général des inspecteurs de l’enseignement secondaire.

La réunion a porté sur l’approche à adopter à cet effet sur la base d’une méthodologie fondée sur le travail participatif et sur l’adhésion à l’élaboration d’un projet national de politique éducative visant à promouvoir la situation de l’établissement éducatif, selon un communiqué publié par le ministère de l’Éducation.